Российский Минпромторг выступил с инициативой. Ведомство предложило увеличить транспортный налог на бюджетные автомобили.
Согласно проекту, налоги повысят для владельцев авто, которые относятся к экоклассу «Евро-3» и ниже. Изменения планируют ввести с 1 января 2021 года.
Отмечается, что в дальнейшем будут введены ещё более жёсткие меры. К примеру, Евгений Москвичев предложил вообще запретить к 2023 году эксплуатацию коммерческих автомобилей «Евро-0» и «Евро-1».
NEWS.ru сообщал в октябре 2019 года о регионах с самыми низкими налогами на транспорт.
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