https://static.news.ru/photo/c26f26de-5410-11ea-b85e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский Минпромторг выступил с инициативой. Ведомство предложило увеличить транспортный налог на бюджетные автомобили.

Согласно проекту, налоги повысят для владельцев авто, которые относятся к экоклассу «Евро-3» и ниже. Изменения планируют ввести с 1 января 2021 года.

Отмечается, что в дальнейшем будут введены ещё более жёсткие меры. К примеру, Евгений Москвичев предложил вообще запретить к 2023 году эксплуатацию коммерческих автомобилей «Евро-0» и «Евро-1».

NEWS.ru сообщал в октябре 2019 года о регионах с самыми низкими налогами на транспорт.