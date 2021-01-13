Минпромторг поддержал онлайн-торговлю алкогольными напитками

https://static.news.ru/photo/c2ad07f6-5635-11eb-8b46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли РФ высказалось в поддержку инициативы о легализации онлайн-торговли алкогольными напитками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпромторга.

С соответствующей инициативой ранее выступил первый заместитель главы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он предложил легализовать дистанционную продажу алкоголя. В частности, он обращался к руководителю Минпромторга Денису Мантурову с просьбой приостановить запрет на онлайн-продажу горячительных напитков хотя бы во время новогодних праздников. Петров полагает, что такая мера стала бы хорошей профилактикой заражения коронавирусной инфекцией, а также оказала бы благоприятное воздействие на российский бизнес.

Несмотря на законодательные ограничения, в сети Интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок. В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией, — сказано в ответе ведомства.

Отмечается, что Минфин, который отвечает за нормативно-правовое регулирование в сфере производства и оборота алкогольной продукции, внёс на рассмотрение поправки к закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Эти изменения подразумевают снятие ограничений на онлайн-продажу алкоголя.

Как писал NEWS.ru, главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности полного отказа от алкогольных напитков. Эксперт пояснил, что полный отказ от спиртного — это неправильно. По его словам, с научной точки зрения можно говорить о малых дозах алкоголя в плане профилактики сердечных болезней и диабета.

Мясников заявил, что проведённые во многих странах исследования показали, что употребляющие ограниченное количество спиртных напитков дольше живут и реже болеют. Однако, отметил он, люди, превышающие допустимую дозу, болеют чаще и живут меньше.