Минобороны сообщило о заражении коронавирусом 1645 военных

https://static.news.ru/photo/743eb6ba-960e-11ea-b1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны подсчитало число зараженных коронавирусом военных и студентов военных вузов. Их оказалось 1645 и 1240 человек соответственно.

Установлено 1645 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 367 человек, в изоляторах по месту службы – 575 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 19 человек, изолированы на дому – 684 человека, — говорится в сообщении ведомства.

Все военнослужащие находятся под пристальным наблюдением врачей. У большинства болезнь протекает в легкой форме. После прохождения лечения они будут отправлены домой.

Что касается учащихся, то здесь ситуация следующая: в госпиталях Минобороны России – 309 человек; в изоляторах по месту службы – 765 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 37 человек; изолированы на дому – 129 человек, — заявили представители ведомства.

Как ранее информировал NEWS.ru, первый положительный тест на коронавирус был зафиксирован и в армии Белоруссии.