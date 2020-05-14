Минобороны сообщило о заражении коронавирусом 1645 военных

Минобороны подсчитало число зараженных коронавирусом военных и студентов военных вузов. Их оказалось 1645 и 1240 человек соответственно.
Установлено 1645 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 367 человек, в изоляторах по месту службы – 575 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 19 человек, изолированы на дому – 684 человека, — говорится в сообщении ведомства.
Все военнослужащие находятся под пристальным наблюдением врачей. У большинства болезнь протекает в легкой форме. После прохождения лечения они будут отправлены домой.
Что касается учащихся, то здесь ситуация следующая: в госпиталях Минобороны России – 309 человек; в изоляторах по месту службы – 765 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 37 человек; изолированы на дому – 129 человек, — заявили представители ведомства.
Как ранее информировал NEWS.ru, первый положительный тест на коронавирус был зафиксирован и в армии Белоруссии.
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