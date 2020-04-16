В армии Белоруссии зафиксирован первый положительный тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/38475ba4-8019-11ea-89bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/facebook.com

Положительный результат на коронавирус получен у военнослужащего из 72-го Объединённого учебного центра Белорусских вооружённых сил.

Как сообщает представитель министерства обороны Белоруссии Наталья Гаврусик, солдат госпитализирован в главный военный клинический медицинский центр в Минске.

У него была взята проба на коронавирус, и вот только что мы получили результат: он положительный, — цитирует её Sputnik.

Отмечается, что подразделение, в котором служит солдат, в настоящий момент изолировано в палаточном городке на полигоне. При этом всё оборудование и средства для лечения военнослужащего у медиков военного госпиталя есть.

На 16 апреля Белоруссии зарегистрировано 4204 человека, заражённых коронавирусом. При этом число случаев за сутки выросло на 476.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Лукашенко сообщил, что люди, заболевшие коронавирусом в Белоруссии, умирают от «букета хронических болезней», а не от коронавируса. По его словам, у умерших были диагностированы сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диабет, лёгочная недостаточность и другие заболевания, к которым «добавляется коронавирус».