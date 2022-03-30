Минобороны РФ сообщило об использовании синагоги в Умани под военный пункт

В Минобороны России назвали «циничной ложью» заявления президента Украины Владимира Зеленского о намеренном ударе по синагоге в Умани, которую якобы ежегодно посещают десятки тысяч израильтян. Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, Украина использовала синагогу в Умани как пункт сбора националистов.
В Минобороны вновь
Таким образом, объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях. Чтобы в случае огневого воздействия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию, — подчёркивается в сообщении.
Ранее начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что националистические батальоны получили приказ от руководства Украины о съёмке постановочных видео с массовыми убийствами мирных граждан. По его словам, Киев также планировал инсценировку мародёрств и разрушений социальной инфраструктуры. Военачальник уточнил, что националисты выполняют подобные заказы с особым цинизмом, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей.