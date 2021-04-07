В Италии прокомментировали арест подозреваемого в шпионаже офицера  

Минобороны Италии подтвердило, что арестованный за шпионаж в пользу России офицер имел доступ к секретным документам. При этом, как пояснил глава ведомства Лоренцо Гуэрини, сотрудник не занимался командной и управленческой работой,
Ранее стало известно, что в Риме задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Один из них — сотрудник итальянского Генштаба Вальтер Биот. Мужчина отрицает, что передавал секретные документы российским спецслужбам.
Этот офицер имел право видеть документы под грифами, но не документы, касающиеся операций и деятельности НАТО, — сообщил Гуэрини.
По его словам, Минобороны Италии пока не имело доступа к материалам дела и не может оценить степень секретности документов.
Отмечается, что документы, которые якобы передал офицер, касались коммуникационных систем, в том числе НАТО. Информация могла касаться таких стран, как Афганистан, Ирак и Ливия. Сам Биот отказался давать показания на первом допросе, писал NEWS.ru.
Также сообщалось, что сотрудник российского посольства в Италии, с которым выходил на связь Биот, был сотрудником Главного разведывательного управления. По данным итальянских журналистов, россиянин, якобы работавший на ГРУ, был «одним из десятка сотрудников службы» при дипломатическом представительстве. Предполагается, что с конца прошлого года итальянский офицер передал ему не менее трёх партий секретных документов.