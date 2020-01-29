Сотрудникам силовых ведомств не расширяли полномочия, которые давали бы им доступ к данным россиян. С таким заявлением выступил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
По его словам, информация о расширении полномочий силовиков при доступе к данным гражданам является недостоверной. Такая возможность не обсуждается, несмотря на то, что весь документооборот происходит «исключительно на бумаге». Это создаёт определённые неудобства.
Около 17 тысяч госорганов и организаций работают в системе межведомственного электронного взаимодействия. Рабочая группа предлагала уйти от бумажных запросов, а также использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций. Предполагается, что сотрудники правоохранительных органов получат онлайн-доступ к тем данным, которые они уже получают в бумажном виде,
Ранее в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о готовом списке социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставлен бесплатный доступ. По новым данным, этот список находится ещё в разработке, писал NEWS.ru.
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