Минкомсвязь открыла канал в Telegram с информацией о господдержке семей

https://static.news.ru/photo/ffa819be-a29b-11ea-bffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для удобства получения информации о мерах государственной поддержки российских семей появился паблик «Госуслуги: для родителей». Об этом сообщили в Минкомсвязи.

Вероятно, вы уже слышали о новых выплатах, которые положены семьям с детьми? Мы создали канал «Госуслуги: для родителей», где будет публиковаться самая актуальная и полная информация о господдержке российских семей, подробные инструкции и ответы на неочевидные вопросы. Расскажем обо всех выплатах на детей и кому они положены, покажем статистику и дадим полезные советы, — сказано в сообщении министерства.

В канале уже опубликована информация о том, какие выплаты полагаются на детей до 3 лет, от 3 до 16 лет и от 3 до 7 лет и где их можно оформить.

Как писал NEWS.ru, ранее в Совфеде поддержали идею отменить плату за детсад для потерявших работу.