Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

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Коронавирусная инфекция диагностирована у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи, — заявил Владимир Якушев.

Исполнять обязанности главы Минстроя будет замглавы министерства Никита Стасишин.

30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом. На время его болезни правительство возглавит вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин будет находиться в одной из столичных больниц. Он пообещал всегда быть на связи по телефону и участвовать видеоконференциях.

Пресс-секретарь главы правительства Борис Белков заявил, что все контактировавшие с премьером в последние дни будут изолированы и пройдут тестирование. Он подчеркнул, что общение Мишустина было максимально ограничено в последние несколько недель. Все встречи и совещания проходили в режиме видеосвязи или телефонных звонков. Об этом писал NEWS.ru.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.