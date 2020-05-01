Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

Коронавирусная инфекция диагностирована у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи, — заявил Владимир Якушев.
Исполнять обязанности главы Минстроя будет замглавы министерства Никита Стасишин.
30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом. На время его болезни правительство возглавит вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин будет находиться в одной из столичных больниц. Он пообещал всегда быть на связи по телефону и участвовать видеоконференциях.
Пресс-секретарь главы правительства Борис Белков заявил, что все контактировавшие с премьером в последние дни будут изолированы и пройдут тестирование. Он подчеркнул, что общение Мишустина было максимально ограничено в последние несколько недель. Все встречи и совещания проходили в режиме видеосвязи или телефонных звонков. Об этом писал NEWS.ru.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.
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