Всех встречавшихся с Мишустиным изолируют и дополнительно обследуют

https://static.news.ru/photo/a9ab212e-8b11-11ea-b015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все, кто контактировал с заразившимся коронавирусом премьером РФ Михаилом Мишустиным в последние недели, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Очное общение было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи и совещания проходили в режиме видео-конференцсвязи или телефонных звонков, — пояснил он «Интерфаксу».

О том, что диагноз COVID-19 подтверждён у главы российского правительства, стало известно вечером 30 апреля. Мишустин сам рассказал об этом президенту Владимиру Путину. На время его болезни кабмин возглавит вице-премьер Андрей Белоусов. Сам премьер пообещал быть всегда на связи по телефону и участвовать в видеоконференциях.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3,2 млн человек по всему миру, более 228 тысяч скончались.

Вирус не обошёл стороной ни звёзд шоу-бизнеса, ни чиновников. Диагноз, например, подтвердился у министра внутренних дел Австралии Питера Даттона, министра равных возможностей Испании Ирен Монтеро. Инфекцию также подхватили госсекретарь министерства здравоохранения Великобритании Надин Доррис, министр культуры Франции Франк Ристер и ряд других чиновников.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Он ушёл на самоизоляцию в своём рабочем кабинете, сообщает пресс-служба Минздрава региона. По словам чиновника, заболевание у него протекает в лёгкой форме.