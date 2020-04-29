Заразившийся коронавирусом Мишустин будет госпитализирован

https://static.news.ru/photo/10553a64-8b11-11ea-bf26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский премьер Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, будет находиться в одном из медицинских учреждений. Об этом заявил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений. Под наблюдением врачей, — сказал представитель премьера журналистам.

Михаил Мишустин рассказал о своём диагнозе президенту России Владимиру Путину во время сеанса видеосвязи. На время госпитализации кабмин возглавит вице-премьер Андрей Белоусов. Российский лидер пожелал премьеру выздоровления.

NEWS.ru писал, что Мишустин призвал россиян оставаться дома на майские праздники. По его словам, необходимо максимально серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции.

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.