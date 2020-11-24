Министр труда рассказал, сколько россиян работает удалённо

https://static.news.ru/photo/493a8b40-2e54-11eb-8718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что на сегодняшний день в России дистанционно работают около 3,7 млн граждан.

По его словам, такая занятость начинает приобретать «межрегиональный формат». Об этом он сообщил в ходе обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства на площадке «Единой России», передаёт РИА Новости.

На сегодняшний день порядка 3 миллионов 700 тысяч наших граждан трудятся именно в режиме дистанционной занятости, — заявил Котяков.

23 ноября стало известно, что Госдума уже на этой неделе может принять закон, который учитывает множество нюансов дистанционных трудовых отношений. Законопроект подразумевает, что за сверхурочную работу в удалённом режиме работодатель заплатит вдвойне, а в случае простоя «не по вине сторон» ему начислят 2/3 тарифной ставки.

В столице 5 октября 2020 года вступил в силу указ мэра города Сергея Собянина, которым он обязал работодателей в Москве перевести на удалённую работу 30% сотрудников из-за роста числа заболевших COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рабочая группа Госдумы намерена внести в Трудовой кодекс России поправки, наделяющие органы госвласти правом направлять сотрудников на удалёнку без их согласия в случае введения режима ЧС. Об этом заявил депутат Андрей Исаев.