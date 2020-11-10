Госдума готовит поправки о массовой принудительной удалёнке в России

https://static.news.ru/photo/acd905ea-23a6-11eb-8d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рабочая группа Госдумы намерена внести в Трудовой кодекс России поправки, наделяющие органы госвласти правом направлять сотрудников на удалёнку без их согласия в случае введения режима ЧС, заявил депутат Андрей Исаев.

Речь идёт о так называемом законопроекте о дистанционной или удалённой работе, который во многом призван узаконить ту практику трудовых отношений, которая сложилась в период пандемии коронавируса в России. В поправках в ТК РФ могут появиться соответствующие термины, а также указания на права и обязанности сторон. Например, работодатель должен будет обеспечить сотрудника на удалёнке необходимыми для работы техническими средствами, а также будет вправе уволить его, если тот не выходит на связь более двух дней подряд, пишет «Коммерсант».

Документ прошёл первое чтение в июле 2020 года. С тех пор, по словам Андрея Исаева, рабочая группа рассмотрела 176 поправок от субъектов законодательной инициативы, а также 90 обращений общественных организаций, — пишет издание.

Одной из главных новелл поправок о дистанционной работе станет положение о принудительной удалёнке для всех сотрудников в случае введения режима ЧС.

Ранее представитель пресс-службы Госдумы Юрий Чернега рассказал NEWS.ru, что заключение трудового договора о дистанционной работе не будет основанием для снижения зарплаты работникам на удалёнке при сохранении объёма их работы. Он подтвердил, что внезапный перевод на дистанционную занятость будет теперь происходить без учёта мнения рядовых россиян.