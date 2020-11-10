Марш домой, работник: на удалёнке больше не получится снижать зарплаты

Заключение трудового договора о дистанционной работе не будет основанием для снижения зарплаты работникам на удалёнке при сохранении объёма их работы. Это говорится в поправке в законопроект об особенностях дистанционной занятости, рассказал NEWS.ru представитель пресс-службы Госдумы Юрий Чернега.

Также работодатели будут обязаны обеспечивать сотрудников, работающих дистанционно, всеми необходимыми средствами защиты информации и надлежащей техникой. При этом за работниками на удалёнке сохраняется право с согласия работодателя использовать собственное оборудование.

В новелле указывается, что невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины станет дополнительным основанием для увольнения дистанционных сотрудников.

Кроме всего прочего, говорится в документе, выложенном на портале АСОЗД , «в случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, а также по решению органа государственной власти и (или) органов местного самоуправления и любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, по инициативе работодателя работник может быть временно переведён на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств».

И это справедливо

Если сотрудник выполняет необходимый объём работы, он должен получать зарплату в соответствии с трудовым договором: дистанционная ли это работа или нет — какое это имеет значение? Мало того, работодатель должен создать условия или доплачивать за то, что сотрудник сам организует рабочее место у себя дома, говорит профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова.

Работодатель это тоже понимает, но хочет использовать ситуацию, чтобы сэкономить. С точки зрения развития бизнеса, уже в среднесрочной перспективе снижение зарплаты работникам на удалёнке будет невыгодно самой компании, потому что это ударит по качеству труда и приведёт к потере рыночных позиций самой компании. Елена Яхонтова профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС

Поэтому, полагает эксперт, прежде всего нужно думать о повышении производительности труда и качестве работы, за счёт которых компания может обеспечить своё стабильное существование и преимущество на рынке.

Между тем, к сожалению, этот вопрос является лишь частью неблагоприятной ситуации на рынке, отмечает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. Действительно, иногда работодатель снижает зарплату из-за удалённой работы, но делается это просто посредством соглашения сторон. То есть работник и работодатель пришли к соглашению о таком-то размере заработной платы.

Кроме того, часто зарплата завуалирована за мотивационной частью, которая выплачивается по усмотрению руководства. У проблемы есть другая сторона — падение доходов предприятия в целом. И снижение зарплаты часто вызвано именно этим. Можно понять и других сотрудников, которые ездят на работу, а зарплата та же. Андрей Моисеев доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова

Экономист из «Плехановки» думает, что подобные предложения (о запрете снижения зарплаты) имеют под собой две цели: сформировать репутацию удалённой работы как нормы и породить в сознании работодателя соответствующее отношение.

И тут сложно однозначно принять чью-то сторону. С одной стороны, работник тратит те же усилия — КПД далеко не всегда ниже, а иногда и выше. С другой, предприятия вообще иногда оказываются на грани банкротства из-за отсутствия прибыли, подчёркивает Моисеев.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лобби работодателей

Судя по всему, законопроект в большей степени защищает интересы работодателей, нежели работников, уверен заместитель руководителя департамента социологии Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Денис Стребков. Он подстраховывает их от возможного оппортунизма, уточняет аналитик.

В целом я не вижу в новом законе большой необходимости. Компании, где руководство адекватное, уже давно перевели сотрудников на удалённую работу, обеспечив их техникой и ПО. А всем остальным он никак не поможет, лишь создаст ненужную бюрократию. Денис Стребков замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ

И без всякого законопроекта, говорит Стребков, не может быть никаких законных оснований снижать зарплату. Это возможно только в том случае, если организация терпит убытки, переводит сотрудников на неполный рабочий день, снижает требования по объёму выполняемой работы.

В реальности любая бизнес-организация и так получает массу финансовых выгод от перевода сотрудников на удалённую работу (экономия на помещениях, аренде, технике, обслуживающем персонале и т. п.).

Помимо этого, многие компании уже давно используют труд фрилансеров (независимых профессионалов), которые почти всегда работают самостоятельно и удалённо. Это, по мнению Стребкова, позволяет им гибко реагировать на колебания спроса и привлекать высококвалифицированных специалистов на короткое время за умеренную цену.

Многие работодатели за последние весьма напряжённые полгода поняли, что дистанционный режим может быть гораздо более эффективным, чем обычный. В конце концов, у работодателей есть масса возможностей осуществлять контроль над работниками удалённо, начиная от регулярных видеоконференций и заканчивая специальным ПО, которое ставится на домашний компьютер и отслеживает движения даже компьютерной мыши. Сегодня существуют открытые программы, которые легко засекают периоды бездействия работников.

По-настоящему серьёзная проблема, которая возникает у людей на удалённой работе и может мешать полноценно исполнять свои обязанности — это отсутствие личного пространства и отвлечение внимания другими членами семьи. Поэтому от работников требуются серьёзные навыки самоменеджмента и самоконтроля. Этому их нужно обучать, устраивать тренинги и т. п., — резюмировал эксперт ВШЭ.