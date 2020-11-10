Марш домой, работник: на удалёнке больше не получится снижать зарплаты

Заключение трудового договора о дистанционной работе не будет основанием для снижения зарплаты работникам на удалёнке при сохранении объёма их работы. Это говорится в поправке в законопроект об особенностях дистанционной занятости, рассказал NEWS.ru представитель пресс-службы Госдумы Юрий Чернега.
Также работодатели будут обязаны обеспечивать сотрудников, работающих дистанционно, всеми необходимыми средствами защиты информации и надлежащей техникой. При этом за работниками на удалёнке сохраняется право с согласия работодателя использовать собственное оборудование.
В новелле указывается, что невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины станет дополнительным основанием для увольнения дистанционных сотрудников.
Кроме всего прочего, говорится в документе, выложенном на портале
И это справедливо
Если сотрудник выполняет необходимый объём работы, он должен получать зарплату в соответствии с трудовым договором: дистанционная ли это работа или нет — какое это имеет значение? Мало того, работодатель должен создать условия или доплачивать за то, что сотрудник сам организует рабочее место у себя дома, говорит профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова.
Работодатель это тоже понимает, но хочет использовать ситуацию, чтобы сэкономить. С точки зрения развития бизнеса, уже в среднесрочной перспективе снижение зарплаты работникам на удалёнке будет невыгодно самой компании, потому что это ударит по качеству труда и приведёт к потере рыночных позиций самой компании.
Поэтому, полагает эксперт, прежде всего нужно думать о повышении производительности труда и качестве работы, за счёт которых компания может обеспечить своё стабильное существование и преимущество на рынке.
Между тем, к сожалению, этот вопрос является лишь частью неблагоприятной ситуации на рынке, отмечает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. Действительно, иногда работодатель снижает зарплату из-за удалённой работы, но делается это просто посредством соглашения сторон. То есть работник и работодатель пришли к соглашению о таком-то размере заработной платы.
Кроме того, часто зарплата завуалирована за мотивационной частью, которая выплачивается по усмотрению руководства. У проблемы есть другая сторона — падение доходов предприятия в целом. И снижение зарплаты часто вызвано именно этим. Можно понять и других сотрудников, которые ездят на работу, а зарплата та же.
Экономист из «Плехановки» думает, что подобные предложения (о запрете снижения зарплаты) имеют под собой две цели: сформировать репутацию удалённой работы как нормы и породить в сознании работодателя соответствующее отношение.
И тут сложно однозначно принять чью-то сторону. С одной стороны, работник тратит те же усилия — КПД далеко не всегда ниже, а иногда и выше. С другой, предприятия вообще иногда оказываются на грани банкротства из-за отсутствия прибыли, подчёркивает Моисеев.
Лобби работодателей
Судя по всему, законопроект в большей степени защищает интересы работодателей, нежели работников, уверен заместитель руководителя департамента социологии Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Денис Стребков. Он подстраховывает их от возможного оппортунизма, уточняет аналитик.
В целом я не вижу в новом законе большой необходимости. Компании, где руководство адекватное, уже давно перевели сотрудников на удалённую работу, обеспечив их техникой и ПО. А всем остальным он никак не поможет, лишь создаст ненужную бюрократию.
И без всякого законопроекта, говорит Стребков, не может быть никаких законных оснований снижать зарплату. Это возможно только в том случае, если организация терпит убытки, переводит сотрудников на неполный рабочий день, снижает требования по объёму выполняемой работы.
В реальности любая бизнес-организация и так получает массу финансовых выгод от перевода сотрудников на удалённую работу (экономия на помещениях, аренде, технике, обслуживающем персонале и т. п.).
Помимо этого, многие компании уже давно используют труд фрилансеров (независимых профессионалов), которые почти всегда работают самостоятельно и удалённо. Это, по мнению Стребкова, позволяет им гибко реагировать на колебания спроса и привлекать высококвалифицированных специалистов на короткое время за умеренную цену.
Многие работодатели за последние весьма напряжённые полгода поняли, что дистанционный режим может быть гораздо более эффективным, чем обычный. В конце концов, у работодателей есть масса возможностей осуществлять контроль над работниками удалённо, начиная от регулярных видеоконференций и заканчивая специальным ПО, которое ставится на домашний компьютер и отслеживает движения даже компьютерной мыши. Сегодня существуют открытые программы, которые легко засекают периоды бездействия работников.
По-настоящему серьёзная проблема, которая возникает у людей на удалённой работе и может мешать полноценно исполнять свои обязанности — это отсутствие личного пространства и отвлечение внимания другими членами семьи. Поэтому от работников требуются серьёзные навыки самоменеджмента и самоконтроля. Этому их нужно обучать, устраивать тренинги и т. п., — резюмировал эксперт ВШЭ.