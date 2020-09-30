Работодателей в Москве обязали перевести на удалёнку 30% сотрудников

https://static.news.ru/photo/a0b62dae-03dc-11eb-aa36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей в Москве перевести с понедельника, 5 октября, на удалённую работу 30% сотрудников из-за роста числа заболевших COVID-19. Это следует из его указа. Мера принята до 28 октября.

Также документ обязывает работать из дома всех граждан старше 65 лет. Исключение из этого правила только для сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требования о переходе на удалённую работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия «оборонки», Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.

За последние сутки в столице подтверждено 2424 новых случая коронавируса. За день было госпитализировано 827 человек с COVID-19. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжёлой форме — более 1,5 тысячи человек. Рост заболеваемости отмечается с 20-х чисел сентября. Ранее похожие показатели были в середине июня.

Динамику распространения коронавируса в столице Сергей Собянин называет «очень опасной», писал NEWS.ru.