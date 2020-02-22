https://static.news.ru/photo/3780b3b0-5566-11ea-af3f-fa163e074e61_660.jpg Евгений Дитрих Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр транспорта Евгений Дитрих во время визита в Мурманскую область лично проверил участок дороги от Мурманска до Териберки. Его грунтовая часть в 40 километров будет отремонтирована в ближайшее время.

В зимний период дорогу часто заносит снегом и её вынуждены перекрывать. Министр транспорта отметил, что сейчас ехать по дороге можно без особых проблем, поскольку участок подмёрз. Он подчеркнул, что ремонт самого проблемного участка запланирован в ближайшее время.

Вот, сделаем и потом поедем смотреть, как сделали. К такому уникальному месту дорогу надо сделать, конечно, — заявил Дитрих, сообщает РИА Новости.

Власти решили отремонтировать грунтовую дорогу за счёт федеральных средств. На это будет выделено 1,6 млрд рублей за три года, в этом году регион получит 100 млн рублей.

NEWS.ru сообщал, что дороги в России хотят оборудовать приподнятыми «зебрами» и умными светофорами. Изменения в ГОСТ должны быть внесены до конца 2020 года. После этого в Минтрансе надеются внедрить новые технологии, которые позволят снизить количество ДТП с пешеходами на 15–24%.