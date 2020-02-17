https://static.news.ru/photo/01e4c4e4-5124-11ea-b1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Минтранс прорабатывает предложения по внедрению на дорогах России приподнятых «зебр», шумовых полос и светофоров с датчиками движения. Изменения в ГОСТ должны быть внесены до конца 2020 года.

Об этом сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что новые светофоры станут реагировать на пешеходов. В случае если они ещё находятся на «зебре» для автомобилей будет гореть красный свет. Соответственно, для машин будет удерживаться зелёный, если на переходе никого нет. Нововведения могут заработать после утверждения ГОСТ.

В Минтрансе надеются, что внедрение готовящихся предложений позволит снизить количество ДТП с пешеходами — в отдельных случаях на 15–24%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва возглавляет список регионов-лидеров с самой низкой смертностью на дорогах. Так, согласно данным МВД России за 2018 год, в столице на 100 тысяч населения приходится 3,7 погибших из-за ДТП. Низкое число смертей из-за аварий также зафиксировано на Чукотке (4 человека на 100 тысяч), в Санкт-Петербурге (4,33) и Чечне (6,5). Самая высокая смертность в результате ДТП зафиксирована в Калмыкии (30,1), Туве (28,6), Ленинградской области (24,1) и Адыгее (22,5).