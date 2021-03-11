Министр культуры Крыма объяснила инцидент с матом на совещании с Аксёновым

https://static.news.ru/photo/20c99490-8281-11eb-85d9-96000091f725_660.jpg Арина Новосельская Фото: rk.gov.ru

Министр культуры Крыма Арина Новосельская извинилась за матерщину во время совещания с главой республики Сергеем Аксёновым. Произошедший конфуз она объяснила плохо работающей техникой и призналась, что очень переживает из-за случившегося.

Как рассказала Новосельская изданию «Крым 24», для её ведомства это было очень важное совещание, так как обсуждался ход работ над культурными объектами. По её словам, у неё вырвались «непарламентские выражения» из-за того, что перестала работать техника иона просто физически не могла слышать, что происходит на видеоконференции.

Приношу всем свои извинения. Поверьте, я больше всех переживаю из-за этой ситуации, — отметила министр.

Как сообщал NEWS.ru, в четверг, 11 марта, глава крымского Минкульта прервала правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Глава республики Сергей Аксенов сделал Новосельской замечание и попросил провести служебное расследование.

Ранее стало вирусным видео с нецензурной лексикой учительницы русского языка и литературы Ирины Казаковой, адресованной 11-летнему школьнику. В настоящее время ролик обсуждает не только весь Нижний Новгород, где произошёл инцидент, но и далеко за пределами города. На записи, которую сделали ученики, слышно, как педагог называет ученика «дерьмом», «дебилом», «уродом», «спьяну рождённым». Видео моментально разлетелось по социальным сетям и дошло до родителей подростка.