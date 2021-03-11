Министр культуры Крыма нецензурно выругалась на онлайн-совещании

https://static.news.ru/photo/4848ff8a-8257-11eb-a4ad-96000091f725_660.jpg Арина Новосельская Фото: rk.gov.ru

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов распорядился провести служебное расследование в отношении министра культуры республики Арины Новосельской. Чиновница позволила себе нецензурно выразиться во время видеосовещания.

Мероприятие, посвящённое инфраструктурным проектам, прошло 11 марта, в ходе которого началось незапланированное включение главы ведомства. Она позволила себе выругаться из-за сбоев видеосвязи, пишет РИА Новости.

Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое? Провести служебное расследование, — отреагировал Аксёнов.

Министр, в свою очередь, извинилась.

Извините, пожалуйста, коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась, — объяснила Новосельская.

Накануне телеведущая Ольга Скабеева отвергла обвинения в том, что при обсуждении острого вопроса в эфире передачи «60 минут» она не справилась с эмоциями и выругалась матом. Журналистка назвала все упрёки в нецензурной брани в эфире «дешёвым фейком».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в московском аэропорту Домодедово на 30 минут задержали рейс S7, следовавший в Самару, из-за женщины с пивом. Пассажирка каким-то образом незаметно пронесла на рейс бутылку с алкоголем. Скандал разгорелся после того, как пиво заметила стюардесса. Женщина начала себя неадекватно вести, ругаться матом и оскорблять стюардессу. Инцидент на борту самолёта попал на видео.