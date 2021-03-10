В Домодедово задержали авиарейс из-за пьяной пассажирки

В московском аэропорту Домодедово на 30 минут задержали рейс S7, следовавший в Самару, из-за женщины с пивом.
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Экипаж лайнера вызвал полицию. Прибывшие правоохранители сняли с рейса авиадебоширку и доставили её в отдел. При этом очевидца, который снимал происходящее, полицейские также попытались забрать с собой в отделение как свидетеля.
23 февраля двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош на авиарейсе Новосибирск — Москва, сообщал NEWS.ru. Они нецензурно выражались в отношении других пассажиров, отказывались успокоиться или покинуть лайнер. В результате экипажу пришлось вызвать полицейских, которым мужчины также оказали сопротивление. В дежурной части ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво они «продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили сотрудника полиции». Сейчас оба нарушителя задержаны.