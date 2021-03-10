В Домодедово задержали авиарейс из-за пьяной пассажирки

https://static.news.ru/photo/d57d8422-823c-11eb-b053-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском аэропорту Домодедово на 30 минут задержали рейс S7, следовавший в Самару, из-за женщины с пивом.

Как сообщает Mash, пассажирка каким-то образом незаметно пронесла на рейс бутылку с алкоголем. Скандал разгорелся после того, как пиво заметила стюардесса. Женщина начала себя неадекватно вести, ругаться матом и оскорблять стюардессу. Инцидент на борту самолёта попал на видео.

Экипаж лайнера вызвал полицию. Прибывшие правоохранители сняли с рейса авиадебоширку и доставили её в отдел. При этом очевидца, который снимал происходящее, полицейские также попытались забрать с собой в отделение как свидетеля.

23 февраля двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош на авиарейсе Новосибирск — Москва, сообщал NEWS.ru. Они нецензурно выражались в отношении других пассажиров, отказывались успокоиться или покинуть лайнер. В результате экипажу пришлось вызвать полицейских, которым мужчины также оказали сопротивление. В дежурной части ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво они «продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили сотрудника полиции». Сейчас оба нарушителя задержаны.