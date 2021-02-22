В Новосибирске пьяные мужчины устроили дебош в самолёте

https://static.news.ru/photo/cbd8a482-75db-11eb-9c13-96000091f725_660.jpg Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош на рейсе Новосибирск — Москва. Они нецензурно выражались в отношении других пассажиров и оказали сопротивление при задержании.

Возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции (ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ), — сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Дебоширы отказывались успокоиться или покинуть лайнер. В результате экипажу пришлось вызвать полицейских, которым мужчины также оказали сопротивление. В дежурной части ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво они «продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили сотрудника полиции». Сейчас оба нарушителя задержаны.

Ранее NEWS.ru писал, что пьяный мужчина устроил погром в букмекерской конторе, в которой раньше работал. Его задержали сотрудники Росгвардии. Патруль вневедомственной охраны был вызван сработавшей тревожной сигнализацией в букмекерской конторе на Балаклавском проспекте.