В Москве разгромили букмекерскую контору

https://static.news.ru/photo/dd8e4fc2-706f-11eb-a0bb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный мужчина устроил погром в букмекерской конторе, в которой раньше работал. Его задержали сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве, патруль вневедомственной охраны был вызван сработавшей тревожной сигнализацией в букмекерской конторе на Балаклавском проспекте. Администратор заведения сообщила, что к ним пришёл бывший работник в состоянии алкогольного опьянения.

Между мужчиной и персоналом произошёл конфликт, в результате чего злоумышленник разбил оборудование, находящееся в помещении, — цитирует сообщение правоохранительных органов ТАСС.

Дебоширом оказался 44-летний приезжий, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его задержали, возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что любитель азартных игр разработал схему выигрыша денег при помощи обмана системы онлайн-казино. С её помощью он выиграл достаточно серьёзную сумму, однако лишился большей части средств, обратившись в службу поддержки. Свою историю мужчина сам рассказал на одном из американских сайтов.