«Дешёвый фейк»: Скабеева высмеяла обвинения в использовании мата в эфире ТВ

https://static.news.ru/photo/65973d0a-8102-11eb-bbfe-96000091f725_660.jpg Ольга Скабеева Фото: vk.com/olgaskabeeva84

Телеведущая Ольга Скабеева отвергла обвинения в том, что при обсуждении острого вопроса в эфире передачи «60 минут» она не справилась с эмоциями и выругалась матом.

Какой-то там аноним из TikTok публикует видео, на котором в моей речи сознательно опускает звук на последней букве в слове «блин». И тут же все украинские, это отдельный чудесный жанр, и российские крупные СМИ тиражируют фейк, используя заведомо вирусные заголовки. Да здравствует кликбейт. Было бы неплохо проверять первоисточник, знакомиться с оригинальным эпизодом из прямого эфира, прежде чем гнаться за хайпом, — сообщила ведущая в Telegram.

Она назвала все упрёки в нецензурной брани в эфире «дешёвым фейком».

Ранее в СМИ появилась информация, что Ольга Скабеева при обсуждении острого вопроса в эфире передачи «60 минут» не справилась с эмоциями и ругнулась матом. Она и один из гостей обсуждали главу Конституционного суда России. Телеведущая задала вопрос, за что его прогнали с работы. Когда спикер попытался ответить, что председатель суда «перебрал с полномочиями», Скабеева якобы психанула и выругалась.

Видео опубликовал в своём TikTok один из пользователей под ником stringer_news. Мнения пользователей разделились. Кто-то говорил, что Ольга «хабалка» и «не надо её тащить в TikTok». Другие писали, что никогда не слышали от неё бранных слов, потому что она «умная женщина», писал NEWS.ru.