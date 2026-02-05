Зимняя Олимпиада — 2026
Минимум ингредиентов — максимум тепла. Моя скандинавская запеканка: картофель, сливки и ветчина. Ужин за считанные минуты

Фото: D-NEWS.ru
Минимум ингредиентов — максимум тепла. Моя скандинавская запеканка: картофель, сливки и ветчина. Северный уют, который согреет изнутри. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного и уютного ужина в холодный вечер.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, тающие ломтики картофеля, ароматные кусочки ветчины и густой сливочный соус, объединённые под румяной, аппетитно пузырящейся сырной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 800 г картофеля, 250 г ветчины, 300 мл сливок (20%), 150 г твёрдого сыра, соль, перец, мускатный орех, сливочное масло. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками. Ветчину нарежьте кубиками. Сыр натрите на тёрке. В смазанную маслом форму выкладывайте слоями картофель и ветчину, слегка посолите и поперчите каждый слой. Сливки смешайте с щепоткой мускатного ореха и половиной сыра, залейте смесью содержимое формы. Сверху равномерно посыпьте оставшимся сыром. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 200°C духовке 30 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

