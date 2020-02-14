https://static.news.ru/photo/ae2902d6-4f28-11ea-8cd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Минимальный взнос за капитальный ремонт к концу 2019 года достиг 8,49 рубля за 1 кв. м. Таким образом, за девять месяцев прошлого года этот показатель вырос на 10,4%.

Увеличение минимального взноса подтверждается данными Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия». Российские регионы повышали размер взносов в разные периоды — например, в Кемеровской области это произошло 1 сентября, в Ульяновской — 1 февраля и 1 июля.

В 2020 году 54 региона уже повысили взносы, согласно информации Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов. 31 субъект Федерации сохранил показатель на прежнем уровне.

Как ранее сообщал NEWS.ru, правительство России решило выделить 10 млрд рублей высшим учебным заведениям на капитальный ремонт и обеспечение безопасности. Эти средства уже заложены в федеральный бюджет 2020 года.