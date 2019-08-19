https://static.news.ru/photo/244804f6-c32b-11e9-8c37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Участие частных компаний в видеофиксации нарушений ПДД снижает уровень аварийности на российских дорогах. К такому выводу пришли в Министерстве экономики.

Ведомство опровергло утверждение, что частные камеры устанавливают в местах, где автомобилисты чаще всего нарушают правила дорожного движения, а не там, где обычно происходит большое число ДТП, сообщил РБК .

Конкуренция при отборе концессионеров снижает число ДТП, считают в Минэкономразвития.

В результате реализации всех соглашений, в которых размер платы публичной стороны зависит от количества собранных штрафов, аварийность снизилась на уровень выше среднего, — указано в документе.

Согласно докладу ведомства, среднее снижение аварийности при установке камер по концессиям достигает 19%. При этом в местах, где установлены государственные камеры с фиксированной оплатой услуг фиксации нарушений, этот показатель не выше 15%.

По 13 из 23 госконтрактов снижение количества ДТП не превысило 5%.

В России сейчас активно обсуждается инициатива по изменению правил расстановки камер на трассах. Министерство транспорта утверждает: они должны повышать безопасность на дорогах, а не просто пополнять бюджет за счёт штрафов. Таким образом в РФ наметился некий тренд на либерализацию ограничений, в то время, как в Европе, наоборот решили ужесточить контроль за водителями. News.ru выяснил, в каких европейских странах принимаются самые жёсткие меры по увеличению контроля на дорогах.