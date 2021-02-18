Минтруд заявил о стабилизации рынка труда в России

https://static.news.ru/photo/94ced88a-71df-11eb-a800-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, в стране удалось значительно сократить число зарегистрированных безработных, сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.

По её словам, в стране число безработных, официально получающих пособие по безработице, сократилось до 2,4 млн человек при условии, что в сентябре на пике безработицы за последний год — в период пандемии коронавируса — это значение поднималось до 3,7 млн безработных.

Сегодня ситуация на рынке [труда] постепенно стабилизируется. Мы ожидаем, что эта тенденция по снижению будет продолжаться. Численность зарегистрированных [безработных] за этот период снизилась примерно на треть, — приводит слова замминистра ТАСС.

Накануне NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями думских фракций заявлял о необходимости прилагать дополнительные усилия для сдерживания роста безработицы в стране. Он указал, что в условиях пандемии коронавируса безработица в России продолжает расти, хотя темпы роста заметно замедлились.