Минцифры начало обсуждать с маркетплейсами сбор в пользу «Почты России» Минцифры начало обсуждать с маркетплейсами введение 0,5% налога в пользу «Почты России»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Налог в размере 0,5% в пользу «Почты России» могут внедрить для крупных маркетплейсов, передает ТАСС со ссылкой на главу Министерства цифрового развития РФ Максута Шадаева. По его словам, ведомство уже начало обсуждение по поводу возможных сборов.

Рассматриваемый налог предполагает установление ставки в 0,5% от квартального оборота товаров, полученного крупными владельцами интернет-площадок и другими игроками рынка электронной торговли. Собранные средства планируется использовать для поддержки нерентабельной сети почтовых отделений. Ожидается, что такой налог будет взиматься с компаний, чья годовая выручка составляет не менее 1 млрд рублей.

Инициатором данной идеи стала «Почта России». Оценки компании показывают, что для покрытия убытков ей необходимо 29 млрд рублей, а закрыть эту дыру компания не в состоянии в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Госдуме анонсировали слушания по работе интернет-магазинов, речь, в частности, идет о разработке стандартов сотрудничества маркетплейсов с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он отметил, что в АКИТ предложили создать комиссию по урегулированию споров и ввести обучающие курсы для сотрудников, что однозначно улучшит качество сервиса для покупателей.