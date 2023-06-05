Покупателей маркетплейсов защитят от хамства в пунктах выдачи В Госдуме занялись созданием единых стандартов работы интернет-магазинов

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В Госдуме анонсированы слушания по работе интернет-магазинов, речь, в частности, идет о разработке стандартов сотрудничества маркетплейсов с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), сообщил «Парламентской газете» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он отметил, что в АКИТ предложили создать комиссию по урегулированию споров и ввести обучающие курсы для сотрудников, что однозначно улучшит качество сервиса для покупателей.

Документ определит ответственность ПВЗ при совершении противоправных действий — подмены или недовложения товара, или действий, дискредитирующих маркетплейс, это, например, хамство сотрудников пункта, драки или работа в состоянии алкогольного опьянения, — пояснил Соколов.

По его словам, принятие стандартов маркетплейсами будет делом добровольным, инициативу уже поддержали ряд интернет-магазинов. Как подчеркнул зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, инициатива саморегулирования проблему в корне не решит, поэтому необходимо принять специальный закон о работе маркетплейсов.

Пока же клиентам рекомендуют читать подробные правила покупки товаров на том или ином сайте, в случае слишком низкой цены — уточнять, какой именно товар и на каких условиях реализуется, а также завести отдельную банковскую карту для интернет-покупок.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал, что в России отсутствует единый профессиональный стандарт в сфере такси, и ситуацию необходимо исправлять. По его словам, в единый свод правил для водителей нужно включить опрятный внешний вид и отсутствие неприятных запахов в салоне автомобиля.