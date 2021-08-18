Миллиону пенсионеров грозит снижение пенсий

В последние недели в России появился новый вид мошенников: они звонят пенсионерам и, представляясь сотрудниками ПФР, угрожают снизить размер пенсии в случае отказа от погашения «задолженности». При этом ЦБ, крупнейшим банкам и экспертам известно о подобных обманах. Об этом сообщают «Известия».

В отношении людей старшего возраста такой способ обмана может быть опасным, потому что они рискуют потерять значительные сбережения и к тому же в следующий раз не поверить уже настоящим представителям официальных служб, — заявил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьёв.

По данным Банка России, треть жертв подобных схем — россияне старше 60 лет. Из-за действий аферистов многие могут получить серьёзный психологический ущерб, возможны и другие проблемы со здоровьем.

Однако юристы пояснили , что размер выплат по старости действительно могут снизить, если их часть будет перечисляться в счёт задолженности пенсионера. На сегодняшний день в базу судебных приставов из-за долгов по кредитам уже попали порядка миллиона пенсионеров.

Причиной может стать и ситуация, при которой ранее человек имел доплату к пенсии за нахождение на его обеспечении иждивенца. При сепарации такого лица доплата пропадёт.

Ранее выяснилось, что уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста планируют лишь 30% россиян. Большинство граждан намерены работать до тех пор, пока им позволит здоровье.