Миланский салат, который влюбляет в себя: 3 ингредиента и 5 минут времени

Миланский салат — это простое и вкусное блюдо, которое готовится всего за 5 минут из доступных ингредиентов. Нежные яйца, плавленый сыр и свежий зеленый горошек создают гармоничное сочетание вкусов и текстур. Такой салат станет отличным вариантом для быстрого перекуса или легкого ужина.

Ингредиенты:

яйца — 5 шт.;

плавленый сыр — 2 шт.;

зеленый горошек — 1 банка;

зеленый лук — пучок;

укроп — по вкусу;

майонез — 4 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Яйца отварите, охладите и мелко нарежьте. Плавленый сыр натрите на крупной терке. Горошек откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости. Зелень мелко порубите. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом. Посолите по вкусу, аккуратно перемешайте. Дайте настояться в холодильнике 10–15 минут.

