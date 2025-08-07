Миланский салат, который влюбляет в себя: 3 ингредиента и 5 минут времени

Миланский салат — это простое и вкусное блюдо, которое готовится всего за 5 минут из доступных ингредиентов. Нежные яйца, плавленый сыр и свежий зеленый горошек создают гармоничное сочетание вкусов и текстур. Такой салат станет отличным вариантом для быстрого перекуса или легкого ужина.
Ингредиенты:
- яйца — 5 шт.;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- зеленый горошек — 1 банка;
- зеленый лук — пучок;
- укроп — по вкусу;
- майонез — 4 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Яйца отварите, охладите и мелко нарежьте.
- Плавленый сыр натрите на крупной терке.
- Горошек откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости.
- Зелень мелко порубите.
- Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом.
- Посолите по вкусу, аккуратно перемешайте.
- Дайте настояться в холодильнике 10–15 минут.
