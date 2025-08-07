Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 13:54

Миланский салат, который влюбляет в себя: 3 ингредиента и 5 минут времени

Миланский салат — это простое и вкусное блюдо, которое готовится всего за 5 минут из доступных ингредиентов. Нежные яйца, плавленый сыр и свежий зеленый горошек создают гармоничное сочетание вкусов и текстур. Такой салат станет отличным вариантом для быстрого перекуса или легкого ужина.

Ингредиенты:

  • яйца — 5 шт.;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • зеленый горошек — 1 банка;
  • зеленый лук — пучок;
  • укроп — по вкусу;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца отварите, охладите и мелко нарежьте.
  2. Плавленый сыр натрите на крупной терке.
  3. Горошек откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости.
  4. Зелень мелко порубите.
  5. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом.
  6. Посолите по вкусу, аккуратно перемешайте.
  7. Дайте настояться в холодильнике 10–15 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

