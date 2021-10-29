Михалков: безграмотность Ивлеевой — это стыд

Российский режиссёр Никита Михалков в своём YouTube-шоу «Бесогон» выразил своё недовольство безграмотностью известных фигур. В качестве примера, он показал недавнее интервью российской телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая не смогла ответить на ряд вопросов по литературе и истории. Запись доступа на официальном канале шоу в YouTube.

Никакого стыда, ну никакого! Вдумайтесь, до какой степени должен упасть уровень ответственности, на место которого пришёл невероятный уровень безответственности, если люди, которые могут сделать по пять ошибок в одном слове, становятся видимыми фигурами и лидерами, – поделился Михалков.

Он добавил, что это не только проблема современной системы образования. Михалков отметил, что это болезнь современного общества.

Ранее Михалков выступил с резкой критикой ЛГБТ-пропаганды в России, которую ведут различные западные силы. Он привёл в пример британское посольство в РФ, внутренние документы которого недавно были обнародованы. Там, в частности, содержалась информация о различных СМИ и благотворительных организациях, которые поддерживает и финансирует дипмиссия.