Михаил Кригер останется под стражей до 2 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Черемушкинский районный суд Москвы не стал менять меру пресечения в виде ареста до 2 февраля 2023 года активисту «Солидарности» Михаилу Кригеру, передает SOTA. Отмечается, что суд принял такое решение вопреки доводам адвокатов, которые заявили, что активист не намерен скрываться от суда.

Защитники просили смягчить меру пресечения, сменив ее на домашний арест или запрет определенных действий, пишет Telegram-канал, посвященный делу Кригера. Обвинение в свою очередь настаивало, что он может скрыться от следствия.

Мы не услышали ни одного документально подтвержденного довода, — сказал адвокат Кригера Михаил Бирюков.

Суд арестовал активиста «Солидарности» на два месяца 5 ноября. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма, предположительно, за пост в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), который он опубликовал в 2020 году. Кригеру грозит до семи лет лишения свободы.

По мнению адвоката активиста Михаила Бирюкова, дело на его подзащитного могло готовиться очень давно.

3 ноября сообщалось, что в Москве неизвестные люди в балаклавах увезли Кригера в неизвестном направлении. Предположительно, это могли быть сотрудники ОМОНа. Задержание прошло в кафе на территории пространства «Артплей».