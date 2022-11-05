Суд в Москве арестовал на два месяца активиста Кригера

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Михаил Кригер

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца активиста «Солидарности» Михаила Кригера, сообщает Telegram-канал Sota.vision. Следствие обвиняет его в публичном оправдании терроризма, предположительно, за пост в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), который он опубликовал в 2020 году. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Заседание суда прошло в закрытом режиме в связи с выходным днем. Несмотря на ходатайства со стороны защиты, суд не допустил в помещение родственников и журналистов. Кригер пробудет в следственном изоляторе «Капотня» до 1 января 2023 года.

По мнению адвоката активиста Михаила Бирюкова, дело на его подзащитного могло готовиться очень давно.

Не секрет, что страницы активистов изучаются очень тщательно, и это происходит не спонтанно. Все это — консервы и давние заготовки, — сказал юрист.

3 ноября сообщалось, что в Москве неизвестные люди в балаклавах увезли Кригера в неизвестном направлении. Предположительно, это могли быть сотрудники ОМОНа. Задержание прошло в кафе на территории пространства «Артплей».

Ранее телеканал «Дождь» (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) сообщил, что художнице Саше Скочиленко продлили арест до 10 апреля. Суд отказался прекратить дело о фейках про армию, заведенное на женщину.

По версии следствия, 31 марта в мaгазине на Васильевском острове Скочиленко поместила вместо ценников фрaгменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию о российских военных. Девушке предъявили обвинение по статьe УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.