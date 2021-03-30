Законопослушных мигрантов в России спасут от депортации

https://static.news.ru/photo/21d0e2f4-91e4-11eb-b332-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопослушных мигрантов хотят защитить от выдворения в их страны. Для этого необходимо переработать список нарушений, за которые можно депортировать человека.

Депутаты Госдумы совместно с МВД как раз работают над созданием соответствующих поправок, сообщила «Парламентская газета». Документ в стартовой версии будет готов уже в апреле.

Сейчас в России разлучить семью могут даже из-за незначительных нарушений правил дорожного движения, рассказал первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. А люди живут в РФ годами, заводят здесь семью, детей, у них есть постоянная работа.

Многолетняя депортация становится для многих из них огромной проблемой. Например, при получении двух штрафов за мелкие нарушения ПДД человека могут депортировать на три года, если у него больше двух предписаний — уже на пять лет. При повторном выдворении запрет на въезд продлится 10 лет.

А в итоге страдает семья, дети остаются без кормильца, — отметил депутат.

Эти случаи становятся причиной постоянного обращения иностранцев к властям с просьбой пересмотреть законы. В апреле в Госдуме создадут рабочую группу для обсуждения нового законопроекта с представителями МВД. Он должен изменить ситуацию.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратился к Минпросвещения с указанием о выработке новых мер по адаптации детей мигрантов в школах, включая регуляцию доли таких учеников в каждом классе.