Мигрантов начнут высылать из России за нарушение ПДД в пьяном виде

МВД предложило высылать из России мигрантов, которые нарушили ПДД в пьяном виде, а также за правонарушения коррупционной направленности. Комплексный законопроект уже готов, сообщает ТАСС.

В документе предусмотрена высылка за пределы страны в рамках административной ответственности за миграционные и иные правонарушения, которые будут указаны в новом проекте КоАП. К грубым нарушениям законодательства отнесены пьяное вождение, коррупция, нарушения в сфере экстремистской и террористической направленности, а также в сфере оборота оружия, наркотиков.

Мигрантов также предлагается высылать из страны за нарушения правопорядка в общественных местах и за правонарушения, за которыми следует лишение специального права.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами подчеркнул актуальность вопроса о мигрантах из-за растущего среди них уровня преступности. Согласно его информации, вопрос обсуждается на высоком уровне, при этом Кремль приветствует мигрантов, но только в случае, если они обосновались на территории России легально.