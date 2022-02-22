Мигрантов начнут высылать из России за нарушение ПДД в пьяном виде

МВД предложило высылать из России мигрантов, которые нарушили ПДД в пьяном виде, а также за правонарушения коррупционной направленности. Комплексный законопроект уже готов, сообщает ТАСС.
В документе
Мигрантов также предлагается высылать из страны за нарушения правопорядка в общественных местах и за правонарушения, за которыми следует лишение специального права.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами подчеркнул актуальность вопроса о мигрантах из-за растущего среди них уровня преступности. Согласно его информации, вопрос обсуждается на высоком уровне, при этом Кремль приветствует мигрантов, но только в случае, если они обосновались на территории России легально.