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Песков: миграционный вопрос рассматривается властями на высоком уровне

13:55, 18 февраля 2022
Песков: миграционный вопрос рассматривается властями на высоком уровне Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами подчеркнул актуальность вопроса о мигрантах из-за растущего среди них уровня преступности. Согласно его информации, вопрос обсуждается на высоком уровне, при этом Кремль приветствует мигрантов, но только в случае, если они обосновались на территории России легально.

Нелегальные мигранты — это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует повышенного внимания властей, — заявил пресс-секретарь.

Он также назвал такое положение дел естественным.

Преступность среди мигрантов стала одной из главных тем выступления президента России Владимира Путина на коллегии МВД РФ. В ходе собрания глава государства призвал выработать и принять против нелегальной миграции и преступных группировок самые жёсткие меры.

Данный вопрос также был затронут председателем Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в России. Он отметил, что приток мигрантов в 2021 году увеличился на треть по сравнению с предыдущим, и предупредил о риске возникновения этнических анклавов в местах скопления мигрантов.

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