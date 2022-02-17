Путин призвал высылать мигрантов из страны за экстремизм

Любые правонарушения мигрантов, связанные с разжиганием экстремизма, должны немедленно наказываться, в том числе — незамедлительной высылкой из России, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой, передаёт ТАСС.

Рост преступлений, связанных с экстремизмом, — это серьёзный сигнал, требующий всеобъемлющего анализа. В 2021 году их количество выросло более чем на четверть. Важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений, на этой основе выявить эффективные превентивные меры, — заявил российский лидер.

Как подчеркнул Путин, против нелегальной миграции и преступных группировок должны быть выработаны самые жёсткие меры. При этом особое внимание правоохранители должны уделять нейтрализации попыток экстремистов использовать интернет. По мнению президента, на сегодняшний день у системы МВД достаточно соответствующих полномочий.

Глава государства также добавил, что в России рады всем, кто приезжает в страну учиться, работать или «просто жить» при условии, что они соблюдают законы и уважают нашу культуру и традиции.

Ранее сообщалось, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 февраля выступил с жёсткими заявлениями по вопросу миграционной политики. Он призвал не допустить появление в стране «этнических анклавов», которые могут стать рассадниками преступности, экстремистских и террористических настроений.