Медведев заявил о риске появления в РФ преступных этнических анклавов

В местах массового проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов, заявил председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в России. Он отметил, что приток мигрантов растёт и в 2021 году увеличился на треть по сравнению с 2020 годом, сообщает ТАСС. Он отметил, что без должного контроля над группами мигрантов подобные общества могут стать рассадником преступности и очагом экстремистских настроений.

Это мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объёме. Образование своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы, — заявил Медведев.

Он отметил, что отношения между группами мигрантов и жителями районов «весьма настороженные и зачастую враждебные». Привести к конфликту между ними может любой, «буквально ничтожный повод», считает Медведев.

В связи со сложившейся ситуацией он призвал усилить контроль за положением дел в таких жилых районах и поселениях, а также вести профилактическую работу с формальными и неформальными главами этих диаспор.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Главой новой структуры будет назначен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в конце декабря письмо президенту Владимиру Путину, в котором заявил о росте преступности среди мигрантов и предложил ужесточить законодательство. В частности, глава СК РФ выделил инцидент в Выборге, где шесть узбеков избили двух сотрудников полиции.