МИД призвал россиян тщательно планировать зарубежные поездки

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российским туристам следует тщательно подходить к планированию поездок за рубеж на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в настоящее время возрастают риски ужесточения другими странами, в том числе «в традиционно рейтинговых» у россиян государствах, ужесточения внутренних карантинных рестрикций, включая частичное или полное приостановление транспортного сообщения.

Она уточнила, что власти Польши и Финляндии уже ввели ограничения, а многие страны сохраняют своё небо закрытым.

Мы отмечаем рост заболеваемости коронавирусом у российских граждан, которые находятся в настоящее время в Турции. В начале октября впервые зафиксированы и летальные исходы. К сожалению, есть такие примеры и не единичные, — рассказала Захарова.

Представитель ведомства также отметила, что 50 россиян, которые проводили отпуск на турецких курортах, были госпитализированы из-за COVID-19, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Греции продлили разрешение на ограниченный въезд в страну гражданам России до 12 октября.