МИД не будет брать плату с застрявших за границей из-за COVID-19 граждан РФ

Инициатива МИД РФ по введению платы за возвращение домой российских граждан, оказавшихся за рубежом в сложной ситуации, не будет касаться тех, кто остался за границей из-за коронавируса.
Об этом
В МИД подчеркнули, что в настоящее время помощь в таких случаях окажут только при непосредственной угрозе жизни, при этом деньги гражданам не выделяются, оплачивается только билет в Россию или проживание в гостинице. В сообщении консульского отдела указывается, что другие государства оказывают помощь в таких ситуациях на возмездной основе.
При этом в МИД обратили внимание на то, что в экстренных случаях, связанных с прекращением авиасообщения, задействуются иные механизмы, и потому делать вывод, что помощь россиянам, застрявшим за рубежом из-за коронавируса будет оказываться на платной основе, некорректно.
Как передавал NEWS.ru, документ МИД РФ о возмездном характере помощи гражданам
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен