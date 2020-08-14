16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

МИД не будет брать плату с застрявших за границей из-за COVID-19 граждан РФ

19:11, 14 августа 2020
Фото: NEWS.ru

Инициатива МИД РФ по введению платы за возвращение домой российских граждан, оказавшихся за рубежом в сложной ситуации, не будет касаться тех, кто остался за границей из-за коронавируса.

Об этом сообщается на странице консульского отдела Министерства иностранных дел в Facebook. Дипломаты напоминают, что постановление о помощи гражданам за рубежом было издано ещё в 2010 году и не имело целью регулировать порядок оказания помощи в ситуациях, подобных пандемии. Оно касалось частных случаев, например краж документов и денег, и применялось в ситуациях, когда между странами сохранялось регулярное транспортное сообщение.

В МИД подчеркнули, что в настоящее время помощь в таких случаях окажут только при непосредственной угрозе жизни, при этом деньги гражданам не выделяются, оплачивается только билет в Россию или проживание в гостинице. В сообщении консульского отдела указывается, что другие государства оказывают помощь в таких ситуациях на возмездной основе.

При этом в МИД обратили внимание на то, что в экстренных случаях, связанных с прекращением авиасообщения, задействуются иные механизмы, и потому делать вывод, что помощь россиянам, застрявшим за рубежом из-за коронавируса будет оказываться на платной основе, некорректно.

Как передавал NEWS.ru, документ МИД РФ о возмездном характере помощи гражданам опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Инициатива подразумевает возмещение жителями РФ затрат на вывозные рейсы в течение трёх месяцев после возвращения на родину. По мнению властей, документ поможет не только снизить государственные расходы на помощь гражданам, но и расширить перечень положений, при которых россияне смогут претендовать на поддержку.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео