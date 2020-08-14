МИД не будет брать плату с застрявших за границей из-за COVID-19 граждан РФ

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Инициатива МИД РФ по введению платы за возвращение домой российских граждан, оказавшихся за рубежом в сложной ситуации, не будет касаться тех, кто остался за границей из-за коронавируса.

Об этом сообщается на странице консульского отдела Министерства иностранных дел в Facebook. Дипломаты напоминают, что постановление о помощи гражданам за рубежом было издано ещё в 2010 году и не имело целью регулировать порядок оказания помощи в ситуациях, подобных пандемии. Оно касалось частных случаев, например краж документов и денег, и применялось в ситуациях, когда между странами сохранялось регулярное транспортное сообщение.

В МИД подчеркнули, что в настоящее время помощь в таких случаях окажут только при непосредственной угрозе жизни, при этом деньги гражданам не выделяются, оплачивается только билет в Россию или проживание в гостинице. В сообщении консульского отдела указывается, что другие государства оказывают помощь в таких ситуациях на возмездной основе.

При этом в МИД обратили внимание на то, что в экстренных случаях, связанных с прекращением авиасообщения, задействуются иные механизмы, и потому делать вывод, что помощь россиянам, застрявшим за рубежом из-за коронавируса будет оказываться на платной основе, некорректно.