https://static.news.ru/photo/da9e14c0-c5ba-11e9-879d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christof Mattes, via imago-images.de/Global Look Press

Политолог и публицист Михаил Синельников-Оришак считает, что новый мерч от республиканской партии в поддержку желания президента США Дональда Трампа купить Гренландию идиотизмом.

Он отметил, что история с покупкой административной единицы Дании раздута и у Штатов нет шансов включить остров в свой состав, пишет « Политика Сегодня ».

Это очередной какой-то идиотизм, международный троллинг со стороны Трампа, на который все повелись и который все дружно обсуждают. Ну что же, это интересно, забавно. Майки, наверное, разойдутся, — сказал эксперт.

По мнению Синельникова-Оришака, футболки от республиканской партии необходимы, чтобы заманить на выборы тех, кто туда не ходит.

SWAG ALERTSupport President Trump and his agenda to help America grow! https://t.co/Yapot7fiqs — NRCC (@NRCC) 22 августа 2019 г.

При этом желание Трампа купить Гренландию связано с амбициями Трампа соединить в себе заслуги президентов Рузвельта, Вашингтона, Линкольна и Джефферсона, считает политолог.

Так как в Трампе тщеславия немерено, он хочет, чтобы в нем было по частичке от каждого из этих президентов. Я и экономическую депрессию побеждаю, и хочу примирить гражданское общество, и как Вашингтон буду земли собирать, — сказал Синельников-Оришак.

При этом эксперт отметил, что попытки главы Белого дома при этом выглядят карикатурно.

Ранее News.ru писал, что нацкомитет Республиканской партии занялся производством и продажей маек на которых изображены очертания США и Гренландии, раскрашенные в цвета американского флага.