https://static.news.ru/photo/37a83594-c5af-11e9-aa3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: contribute.nrcc.org

Выпуском и продажей футболок, на которых изображены очертания США и Гренландии, раскрашенные в цвета американского флага, занялся нацкомитет Республиканской партии. Об этом сообщается на странице партии в Twitter.

Пост призывает американцев поддержать президента США Дональда Трампа и его усилия помочь Америке расти.

Пожертвуй от $25 и больше, и мы пришлём тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции, — гласит твит.

SWAG ALERTSupport President Trump and his agenda to help America grow! https://t.co/Yapot7fiqs — NRCC (@NRCC) 22 августа 2019 г.

Трамп предложил купить автономную единицу Дании Гренландию в середине августа. Сумму рассчитывали, исходя из ежегодных расходов на содержание острова. Копенгаген ответил резким отказом, после чего Трамп отменил свой визит в Данию, а позже раскритиковал роль страны в НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила желание американского президента купить Гренландию с возвращением Крыма.