Выпуском и продажей футболок, на которых изображены очертания США и Гренландии, раскрашенные в цвета американского флага, занялся нацкомитет Республиканской партии. Об этом сообщается на странице партии в Twitter.
Пост призывает американцев поддержать президента США Дональда Трампа и его усилия помочь Америке расти.
Пожертвуй от $25 и больше, и мы пришлём тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции, — гласит твит.
Трамп предложил купить автономную единицу Дании Гренландию в середине августа. Сумму рассчитывали, исходя из ежегодных расходов на содержание острова. Копенгаген ответил резким отказом, после чего Трамп отменил свой визит в Данию, а позже раскритиковал роль страны в НАТО.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила желание американского президента купить Гренландию с возвращением Крыма.