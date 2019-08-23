https://static.news.ru/photo/7d611d6a-b6fc-11e9-a316-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высказалась об идее президента США Дональда Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию.

По её мнению, данная ситуация похожа на возвращение Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году.

Я не могу понять, почему же в 2014 году эта концепция показалась западным странам неправильной? — задалась вопросом Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» .

В качестве примера она привела позицию датской королевской семьи, заявившей о том, что судьбу острова должны решать его жители.

Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп предложил купить Гренландию у скандинавской страны за $600 миллионов. Сумму рассчитали, исходя из ежегодных расходов на содержание острова. Официальный Копенгаген ответил резким отказом, после чего Трамп отменил свой визит в Данию, а позже раскритиковал роль страны в НАТО.