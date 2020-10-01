Метеоролог рассказала, в каком месте в России тяжелее всего работать

https://static.news.ru/photo/2285ca7e-0487-11eb-9727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Самым тяжёлым в смысле условий для работы местом в России является посёлок городского типа Тикси на территории Республики Саха. Сложность заключается в низких температурах и сильных ветрах. Об этому журналистам сообщила начальник Гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.

Она отметила, что в стране самые тяжёлые условия для работы всё-таки в Тикси, на Арктическом побережье.

Там, где дует сильный ветер, который гораздо хуже переносит человек, чем жару или холод. Там в середине лета холоднее, чем в Якутске осенью. Ветер там достигает 35–40 метров в секунду. Усугубляется всё это полярной ночью, — цитирует метеоролога РИА Новости.

По словам Маршалик, арктические зоны традиционно считаются наиболее тяжёлыми для работы. В России таких районов ранее насчитывалось 13. В 2019 году к ним прибавилось ещё восемь. После этого все районы с 65-го градуса северной широты стали считать арктической зоной. Это было сделано, чтобы рассчитывать коэффициенты и налоги.

Как ранее писал NEWS.ru, во многих российских регионах зима в этом году может быть аномально тёплой. Об этом стало известно из прогноза специалистов Гидрометцентра о температурном режиме в России в предстоящий отопительный период с октября по март.