Метеоролог предупредил россиян о глобальном похолодании

https://static.news.ru/photo/1bc43ea6-72e0-11eb-ac73-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На российской территории отмечаются значительные климатические изменения, которые в будущем могут привести к глобальному похолоданию. Об этом рассказал профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский.

По его словам, грядёт пора холодов, а вот глобальное потепление сейчас учёные уже ставят под большой вопрос. Это доказывает и то, что несколько последних лет средняя температура поверхности в субполярной зоне резко падает. Покровский уверен, что если данный процесс продолжится, то похолодает во всём мире.

Холод в России будет значительно сильнее, чем в Европе, подогреваемой теплым воздухом Атлантического океана, — пояснил профессор URA.ru.

Похолодание из субполярной зоны перемещается в сторону Северного Ледовитого океана, а из-за этого меняются процессы в атмосфере, заключил Покровский.

Между тем южные американские штаты атакуют снежные бури, а температура воздуха опустилась до рекордно низких значений. Непогода уже унесла жизни 34 жителей семи штатов, сообщал NEWS.ru.