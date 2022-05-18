Метеоролог опроверг популярные приметы о погоде Метеоролог Леус заявил, что холодная весна не гарантирует жаркого лета

Жаркая погода в Москве / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы «по датам», например о том, что холодная зима — залог жаркого лета, не признаются синоптиками и не работают на практике, заявил метеоролог Михаил Леус. Вместе с этим он подтвердил, что некоторые из народных примет носят физический характер, пишет Lenta.ru.

Есть приметы, которые носят физический характер. Из серии: птицы летают низко — к дождю, тут понятно почему, можно не объяснять. Или если дым из трубы строго вверх поднимается, то будет морозная погода, тоже понятно почему. А приметы по датам, абстрактно скажу, если 1 мая снег — значит, 1 июня жара, и наоборот, — такие приметы не работают, — подчеркнул Леус.

Он также добавил, что холодная погода весной не гарантирует жаркого лета. По его словам, нынешняя прохладная весна обусловлена частыми циклоническими вторжениями. Леус заверил, что именно это явление стало причиной облаков и дождя. Именно из-за этого, подчеркнул метеоролог, температура в столичном регионе не поднимается выше 15 градусов.

У нас может этот процесс продлиться, а может резко закончиться, и мы с вами будем еще вспоминать майскую прохладу в июне, но никаких закономерностей, повторюсь, нет, — резюмировал Леус.

Ранее Леус заявил, что в ночь на 20 мая на севере и востоке Подмосковья возможны заморозки. Он предупредил россиян о том, что устойчивой тёплой погоды в Москве и области не стоит ждать раньше июня.