Метеоролог: циклон затапливает Керчь примерно раз в 20 лет

https://static.news.ru/photo/790306ea-cf44-11eb-bf31-96000091f725_660.jpg Фото: tyutyun_kerch/instagram.com

Ливни, подобные тому, что произошли в Керчи накануне ночью, случаются раз в 20 лет. Об этом NEWS.ru заявила начальник Гидрометеорологического бюро (ГМБ) Керчи Любовь Кривошеева.

Это явление происходит в Керчи изредка, где-то раз в 20 лет. Это связано с выходом Южного циклона из Чёрного моря. Центр циклона был как раз над Керчью, поэтому столько осадков и выпало — 72 мм, — объяснила Кривошеева.

В результате сильных дождей в Крыму подтоплены более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных. Также в Керчи затопило больницу. Глава полуострова Сергей Аксёнов отменил запланированное совещание и срочно выехал на место ЧП.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какие погодные аномалии ожидаются на территории РФ. Очень тепло для этого времени года будет в ЯНАО, где температура поднимется до 18 градусов выше нуля. Также тепло будет в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири, но потом в этих регионах резко похолодает.