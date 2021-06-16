Метеоролог: циклон затапливает Керчь примерно раз в 20 лет

Ливни, подобные тому, что произошли в Керчи накануне ночью, случаются раз в 20 лет. Об этом NEWS.ru заявила начальник Гидрометеорологического бюро (ГМБ) Керчи Любовь Кривошеева.
Это явление происходит в Керчи изредка, где-то раз в 20 лет. Это связано с выходом Южного циклона из Чёрного моря. Центр циклона был как раз над Керчью, поэтому столько осадков и выпало — 72 мм, — объяснила Кривошеева.
В результате сильных дождей в Крыму подтоплены более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных. Также в Керчи затопило больницу. Глава полуострова Сергей Аксёнов отменил запланированное совещание и срочно выехал на место ЧП.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какие погодные аномалии ожидаются на территории РФ. Очень тепло для этого времени года будет в ЯНАО, где температура поднимется до 18 градусов выше нуля. Также тепло будет в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири, но потом в этих регионах резко похолодает.