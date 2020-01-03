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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в ночь с 3 на 4 января над столицей пройдёт метеоритный поток Квадрантиды.

В это время в городе и области будет ясная погода. Это позволит наблюдать метеориты, передаёт РИАМО.

Сегодня, вполне возможно, что кто-то и увидит [метеоритный дождь], потому что предстоящей ночью будет прояснение в облаках на территории Москвы и Московской области, — подчеркнул он.

Поток составит один-два метеора в минуту. Наблюдателям следует смотреть в сторону северо-восточного горизонта после полуночи, заключил синоптик.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные обнаружили в составе метеоритов молекулы сразу нескольких видов сахаров — рибозы, арабинозы, ксилозы и ликсозы. Речь идёт о метеоритах, относящихся к типу углистых хондритов.