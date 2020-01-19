Аномально тёплые дни в середине грядущей недели (20–26 января) сменятся ветреной погодой с метелью,
На следующей неделе температура воздуха в Москве превысит климатическую норму. <...> Показатель отклонения от нормы достигнет 12 градусов, — отмечено в сообщении.
По прогнозу, температура в первой половине недели будет колебаться в диапазоне от минус 2 до плюс 5 градусов. Метель начнётся в городе в четверг, 23 января.
Как писал NEWS.ru, в конце недели ночные температуры упадут до минус 1–6 градусов. Днём не потеплеет выше нуля.
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